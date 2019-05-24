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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:12 م

سوهاج تعتزم إطلاق اسم البطل "عبدالرحمن القاضى" على أحد ميادينها

سوهاج تعتزم إطلاق
أ ش أ
dostor.org/2641935

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وفاة المقاتل البطل عبدالرحمن القاضي ابن مدينة المراغة في شمال المحافظة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وصاحب أشهر صورة للجنود على الجبهة عقب العبور والذي وافته المنية مساء أمس الخميس وتم تشييع الجثمان ودفنه بمسقط رأسه في المراغة.

وأناب محافظ سوهاج - بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة - حازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة المراغة لحضور العزاء في مقر أسرة البطل في المراغة بمشاركة جموع من الأهالي والمواطنين وأمر بإطلاق اسم الفقيد على أحد ميادين المدينة تكريما له.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته قائلًا "تحية إعزاز وتقدير لكل فرد ينتمي لقواتنا المسلحة الباسلة الذين يسطرون في كل لحظة تاريخا مشرفًا للوطن وسيظل التاريخ يذكر بمجد وشرف بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية على مدار العقود والأزمنة".

والمقاتل البطل عبد الرحمن أحمد القاضي ابن مدينة المراغة هو أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة وهو صاحب أشهر صورة على الجبهة في حرب أكتوبر المجيدة حيث ظهر فيها رافعا سلاحه باليد اليمنى ورافعا علامة النصر بيده اليسرى صارخا بأعلى صوته مبتهجا بالعبور وتحقيق النصر.

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