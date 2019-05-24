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الجمعة 24/مايو/2019 - 04:07 م

رئيس "الصحفيين العرب" يطالب النقابات بعقد انتخاباتها بشفافية

مؤيد اللامي رئيس
مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب
أ ش أ
dostor.org/2641932

طالب مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب بضرورة إلزام النقابات والاتحادات الصحفية العربية بعقد انتخاباتها بشفافية ضمن التوقيتات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد، لتعزيز الديمقراطية.

وقال اللامي، خلال كلمته في مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بمقره بوسط القاهرة اليوم الجمعة، "شكلنا منذ الستينيات لجانًا عديدة لتطوير الهيكل الأساسي للاتحاد، لم تسفر عن شىء، ولذلك تمت الموافقة اليوم على تشكيل عدد من اللجان تضم خبراء الاتحاد والنقابات العربية للإسراع في الوصول لهذا المطلب الملح".

وأشار اللامى إلى أن هناك طلبات قدمت من النقابات المصرية والعمانية والمغربية واللبنانية لاستقبال فعاليات المؤتمر العام القادم للاتحاد.

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