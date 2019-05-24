بدء تشغيل محطات مياه الشرب لمدة 20 ساعة يوميًا بالداخلة

أعلن كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، البدء في تشغيل محطات مياه الشرب بمدينة موط، لمدة 20 ساعة يوميًا طوال شهر رمضان المعظم.



أكد كمال توقف التشغيل لمدة 4 ساعات فقط من الساعة 5-7 صباحًا، ومن 11 مسًاء-1 صباحًا، على أن تتواصل عملية ضخ مياه الشرب للمواطنين باقي اليوم لتلبية احتياجاتهم.



جاء هذا بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشغيل محطات المياة طوال اليوم رغبة للمواطنين باحتياجهم الماء الكثير طوال شهر رمضان



وأكد إبراهيم على تكثيف أعمال صيانة محطات تنقية مياه الشرب من خلال فرق الصيانة الفنية، لضمان عدم حدوث أي أعطال مفاجئة ومواجهتها على الفور في حال وقوعها.



كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد أعلنت، أمس الخميس، عن دراسة لتشغيل محطات مياه الشرب مدينة موط بالمركز على مدار الـ24 ساعة أسوة بما جرى في مركز الخارجة.