كهنة إيبارشية ملبورن يشكرون البابا على زيارة الأنبا رافائيل

قدمت إيبارشية ملبورن، في بيانا لها الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على الزيارة الرعوية التي قام بها الأنبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة، إلى الأيبارشية والتي دامت لمدة أسبوعين.

وقد أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، إن إيبارشية ملبورن لن يسيم لها أسقفا جديدا خلال السيامات الجديدة التي ستتم بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس المقبلة.



وأكد في تصريحات صحفية، أنه يشرف على إيبارشية ملبورن بأستراليا، ويتابع شئونها من خلال بعض زيارات بعض الأسقفة للإيبارشية، حيث يتواجد هناك بالوقت الراهن الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد لمتابعة شئون وأقباط ملبورن، وهذا الأمر سيتكرر كثيرا الفترة المقبلة.

