غدا.. نادي بيلا بكفر الشيخ ينظم احتفالية بمناسبة صعوده الدوري الممتاز

يُنظم نادي بيلا الرياضي، في محافظة كفر الشيخ، احتفالية كُبرى، فى تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا السبت، بقاعه ليلتى للحفلات ببيلا، لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بمناسبة صعود الفريق إلى الدورى الممتاز "ب".



ويحضر الاحتفالية، اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والعقيد أيمن فؤاد عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، والمحاسب جمال الصيرفى، رئيس مجلس إدارة نادى بيلا الرياضى، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية.



تأتى الاحتفالية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



جدير بالذكر، أن نادى بيلا الرياضى يعود للدورى الممتاز "ب" مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 12 عام، حيث كان الصعود الأخير له فى عام 2006م.



