لايبزج ينهي استعداداته لمواجهة بايرن في نهائي كأس ألمانيا

أنهى نادي لايبزج استعداداته لمواجهته أمام بايرن ميونخ غدا السبت في نهائي كأس ألمانيا.



ويسافر لايبزج إلى برلين في وقت لاحق اليوم الجمعة في الوقت الذي سافر فيه بايرن إلى هناك أمس الخميس.



ويأمل بايرن في التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الثانية عشر في مسيرته في الوقت الذي يحلم فيه لايبزج باللقب الأول في تاريخه.



وأكد أوليفر مينتزلاف، رئيس مجلس إدارة لايبزج، أن فريقه يسعى للفوز بلقب الكأس من أجل منطقة شرق ألمانيا.



وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد": "الأمر لا يتعلق بلايبزج وحده ولكن بالاقليم كله".



وأكد مينتزلاف أن أخر نادي من الجزء الشرقي نجح في الفوز بلقب الكأس، كان دريسدنر في عام 1941.



وأشار "نريد الفوز بلقب الكأس من أجل الشرق".



وشدد مينتزلاف على أن لايبزج ليس المرشح الأول للفوز بلقب كأس ألمانيا، لكن الفريق سيسافر إلى برلين بحثا عن الفوز.