لندنيون يشعرون بالأسف بعد استقالة رئيسة الوزراء

عبر لندنيون اليوم الجمعة، عن تعاطفهم مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها من زعامة حزب المحافظين وبالتالي خسارتها منصب رئيس الوزراء الذي سيشغله الفائز الجديد بزعامة الحزب.

وقال أحدهم إنها واجهت "مهمة مستحيلة" وهي تحاول حسم قضية الخروج من الاتخاد الأوروبي. ووصفها آخر بأنها "مغرورة".



وأعلنت ماي صباح اليوم الجمعة أنها ستستقيل من زعامة الحزب في السابع من يونيو معبرة عن عميق أسفها لأنها لم يكن بمقدورها حسم قضية الانسحاب من التكتل الأوروبي.



وسيزيد رحيل ماي من عمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ يرجح أن يرغب الزعيم الجديد في انفصال أكثر حسما في مصلحة بريطانيا وهو ما يزيد احتمالات الصدام مع الاتحاد وربما إجراء انتخابات برلمانية بريطانية مبكرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.



وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي.

