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الجمعة 24/مايو/2019 - 03:47 م

بالصور.. أهالي أبو قتاتة بالجيزة في سحور شعبي مع قيادات الحرية

بالصور.. أهالي أبو
محمد الشريف
dostor.org/2641919

شارك الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، والنائب أحمد مهنى الأمين العام، ومحمد أحمد السيد أمين الشباب، ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي ويوسف خطاب أمين الجيزة، وبحضور أعضاء مجلس النواب ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة: الدكتور محمد إسماعيل، ومحمد الحسيني، وعمرو أبو اليزيد في السحور الرمضاني الذي نظمته أمانة بولاق الدكرور، بقيادة محمود المصري أمين بولاق الدكرور وشباب وكوادر حزب الحرية المصري بأمانة بولاق الدكرور.

ودار حديث مطول بين قيادات الحزب حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر، وأكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، أن الحزب مع الدولة المصرية ويساند سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليا وخارجيا لمواجهة جميع التحديات والمؤمرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الارهاب الأسود مشيدا بالنجاحات الكبيرة وغير المسبوقة لصقور وبواسل الجيش والشرطة فى مواجهة الارهاب والارهابيين.

وقال "حسب الله" إننا سوف تنفذ استراتيجية الحزب لإعداد كوادره خاصة من الشباب والمرأة لخوض الانتخابات القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.

بالصور.. أهالي أبو قتاتة بالجيزة في سحور شعبي مع قيادات الحرية
بالصور.. أهالي أبو قتاتة بالجيزة في سحور شعبي مع قيادات الحرية
بالصور.. أهالي أبو قتاتة بالجيزة في سحور شعبي مع قيادات الحرية
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