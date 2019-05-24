ضبط 2560 مخالفة مرورية بالإسكندرية

أسفرت الحملات التي قام بها ضباط إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية على الشوارع والميادين الرئيسية، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق قانون ولوائح المرور، عن ضبط 2560 مخالفات مرورية.



وشملت المخالفات السير في الممنوع وتجاوز السرعة المقررة وعدم سلامة الأنوار والفرامل والاطارات وطمس لوحات وتحصيل أجرة زائدة، وتجاوز السرعة المقررة "الرادار"، والتحميل خارج الموقف، والسير يسار الطريق، وعدم تشغيل العداد ودخان كثيف وكسر إشارة، وزجاج ملون، وعدم تشميع حمولة السيارة، وموقف عشوائي وعدم استخدام حزام الامان أثناء القيادة والاشتباه في الصلاحية الفنية، ومخالفة شروط التراخيص وخط السير.



وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.