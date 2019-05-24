ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

قال المهندس السيد أبو اليزيد وكيل تموين مطروح، أن اليوم تمكن مفتشو إدارة الرقابة بالمديرية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين من ضبط 24 مخالفة تموينية بمدينة براني ومدينة مطروح.



وأضاف "أبو اليزيد" أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الادمي عبارة عن 924 عبوة بسكويت وكيك وجبن نستو بالإضافة الى مستحضرات تجميل (حناء) غير صالحة للإستخدام بالإضافة الى مخالفات تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة بالمدينة.



وأكد وكيل تموين مطروح، على أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.