نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بكفر الشيخ على "الدستور"

يترقب نحو 52 ألفًا و331 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، على مستوى الإدارات التعليمية البالغ عددها 13 إدارة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019م.



ويجري الآن العمل على قدم وساق، للانتهاء من أعمال الفرز والرصد والمراجعة لأوراق الشهادة الإعدادية، وترتيب الطلاب الأوائل الذين سيتم تكريمهم، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأيام الماضية.



ومن المُقرر، أن يعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الصف الثالث الإعدادى، خلال الساعات القليلة القادمة، بحضور الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويتم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يوم الأحد المُقبل.



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