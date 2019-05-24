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الجمعة 24/مايو/2019 - 03:37 م

تعرف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

تعرف موعد ظهور نتيجة
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2641906

قال مصدر مُطلع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عارٍ تمامًا من الصحة، متسائلًا كيف يتم إعلان النتيجة وأعمال التصحيح مازالت جارية ولم تنته بعد.

وأشار المصدر إلى أن إعلان النتيجة يستوجب اعتمادها من اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، يكون هذا خلال مؤتمر صحفى بحضور كل وسائل الإعلام بالمحافظة، سيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الغربية، فور الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.

وكانت مجموعة من المواقع والأشخاص قد تداولوا أخبارًا غير صحيحة منذ أمس الخميس، يعلنون عن ظهور نتيجة الإعدادية، وهو ما دفع الطلاب وأولياء الأمور للدخول لهذه المواقع والمدونات، ولم يجدوا أى نتائج، لذلك توجهت "الدستور" بأسئلة الطلبة وأولياء الأمور لمدير تعليم الغربية الذى أعلن عدم الانتهاء من تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية وأن الإعلان عنها سيكون الأسبوع القادم.

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