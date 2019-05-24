أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي بـ35 جنيهًا للكيلو
استقرت أسعار السمك، اليوم الجمعة، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى 35 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها.
وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 40 - 46 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 48 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 40- 46 جنيها، والبربون 1 بلغ من 22 - 48 جنيها.