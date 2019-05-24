السكة الحديد: نتلقى الشكاوى والمقترحات عبر الخط الساخن

في إطار حرص هيئة السكة الحديد، على تلقي كافة المشكلات والاقتراحات الخاصة بالمواطنين، والتى تخص هيئة السكة الحديد، تتابع الهيئة كافة تلك المشكلات عن طريق الرقم القومي الجديد 15047، بعد إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدالها بأرقام خماسية.



وقالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك متابعة مستمرة لهذا الرقم على مدار الـ24 ساعة، وذلك من قبل مسئولين فى الهيئة، وذلك للتعامل الفوري مع أى مشكلة داخل القطارات قد تؤثر بصورة سلبية على راحة المواطنين داخل القطارات.



وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أصدر تعليمات بشأن التواصل مع جمهورها العريض وتلقى شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديد، بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، وأيضًا تذليل الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها.