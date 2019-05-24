108 ملايين جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال أبريل

حصلت الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي، إيرادات إجمالية بنحو 107 ملايين و653 ألفا و809 جنيهات.



وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 489.8 مليون جنيه.



وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 162 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة و85 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 204 ملايين و255 ألفا و60 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة 43.33 مليون جنيه.



ولفت المسئول إلى إتمام الإفراج عن 41 بيانا جمركيا ترانزيت.



وأوضح المصدر أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال أبريل الماضي بلغ 189 بيانا جمركيا بقيمة 74.63 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 15.76 مليون جنيه.



وقال إن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1128 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 210.6 مليون جنيه بإيرادات بلغت 15.87 مليون جنيه.



وأضاف: أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة، قامت بتحصيل 27.7 ألف جنيه غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي.