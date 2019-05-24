أسعار البلح اليوم.. والسكوتي بـ17 جنيهًا للكيلو

شهدت أسواق البلح، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلح الأبريمى بين 10 - 15 جنيها، في حين تراوح سعر البلح البارتمودا بين 18 - 20 جنيها، والجنديلة بين 25 - 30 جنيها، وشامية البيضاء من 15 - 35 جنيها للكيلو، والملاكابى من 10 - 20 جنيها والبلح السكوتى سجل 17 جنيها للكيلو.



كما تراوحت أسعار الياميش بين 250 - 275 جنيها للكاجو، والزبيب المصرى تراوح بين 30-60 للكيلو والزبيب الإيرانى ما بين 70- 80 جنيها، والمشمشية ما بين 60 - 110 جنيهات للكيلو، والتين نحو 20 جنيها للقرص 300 جرام، والكيلو بنحو 60 جنيها، والتين السورى ما بين 100 - 130 جنيها للكيلو، والأرسيا تتراوح ما بين 60 - 75 جنيها.



في حين سجلت سعر المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" نحو 100 جنيه للكيلو، والمقشر تراوح ما بين 200 - 240 جنيها للكيلو، وقمر الدين بين 8 - 10 جنيهات، وقمر الدين السورى مابين 25 - 35 جنيها، والسودانى تراوح ما بين 24 - 30 جنيها للكيلو وجوز الهند "الخشن" تراوح ما بين 45 - 50 جنيها للكيلو، و"الظفر"نحو 70 جنيها، والشعر 65 جنيها للكيلو، أما أسعار التمر الهندى تتراوح ما بين 15 - 30 جنيها، والبلح المعلب نحو 15 جنيها للعلبة.