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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:15 م

استقرار أسعار الفاكهة.. والتفاح الأمريكي بـ24 جنيهًا للكيلو

استقرار أسعار الفاكهة..
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
dostor.org/2641813

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 20 إلى 24 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرومان سجل من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.

وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.

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