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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:14 م

"رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال".. عنوان خطبة الجمعة بالإسكندرية

رمضان شهر الإيمان
هبه عويضه
dostor.org/2641811

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة العجمي والدخيلة برعاية الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، تحت عنوان "رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال".

وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن رمضان شهر الإيمان، ولذلك بدأت آيات الصيام بالنداء بوصف الإيمان "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأضاف أن الإيمان الحقيقي التصديق القلبي مع العمل فالذي انحرف بأخلاقه وتصرفاته عن أوامر الله عزوجل فقد انحرف عن طريق الإيمان، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن السارق عن الزاني عن شارب الخمر عن الذي يؤذي جاره.

وأن الإيمان من أجل نعم الله عزوجل على العبد "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ"

وأشار إلى أن رمضان شهر صناعة الرجال، فالصيام مدرسة علمية تبرز الرجال الحقيقيين، فالرجولة وصف لمن يمنحه الله عزوجل وامتلك مؤهلاتها ومنها صدق العهد مع الله، والتضحية بالنفس في سبيل الدين والوطن والعرض.

"رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال".. عنوان خطبة الجمعة بالإسكندرية
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