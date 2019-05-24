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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:10 م

"المحاصيل الحقلية": 2 مليون و700 ألف طن توريد الأقماح المحلية

المحاصيل الحقلية:
صلاح عامر
dostor.org/2641809

كشف المهندس فرج خيري مدير الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية بوزارة التموين وعضو غرفة العمليات بالوزارة في تصريح خاص للدستور أن الجهات المسوقة للأقماح المحلية استلمت قرابة ٢مليون و٦٨٠ ألف طن منذ بدء عمليات التوريد في منتصف ابريل الماضي وحتي اليوم الجمعة، بأسعار تترواح مابين 655 جنيها إلى 685 جنيها للأردب حسب درجة النظافة والمواصفات والوجودة.

وقال إن أعلى معدلات لتوريد الأقماح المحلية حدثت خلال شهر مايو الجاري، واصفا الفترة الحالية بموسم الذروة للأقماح في الإنتاج والتوريد، لافتا إلى أن شهر رمضان لم يؤثر على معدلات التوريد للأقماح المحلية في تراجعها.

وتابع: "ارتفاع درجات الحرارة للطقس وخاصة في محافظات الصعيد انعكس إيجابيا على زيادة معدلات التوريد للأقماح المحلية وخلوه من الرطوبة واكتمال نضج المحصول".

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