مدرب ألمانيا: انتقال ساني إلى بايرن ميونخ ليس تراجعًا بالنسبة له

أعرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن الانتقال المحتمل للاعبه ليروا ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني يمثل خطوة إيجابية.



وقال لوف، في تصريحات إلى صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم في العاصمة الألمانية برلين: "بالطبع، بايرن ميونخ مكان جيد دائما هنا في ألمانيا".



وأكد أولي هونيس رئيس نادي بايرن أمس الخميس، أن النادي يسعى لضم ساني 23 عاما من مانشستر سيتي.



وقال لوف: "إذا تم الانتقال، لن يضير ساني بالتأكيد". مشير إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لم يستعن بجهود ساني نجم شالكه السابق إلا قليلا.



وأعرب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني (مانشافت) عن تشككه في رغبة اللاعب في العودة إلى اللعب بالدوري الألماني (بوندسليجا).



وإذا تعاقد بايرن مع ساني، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2021، ينتظر أن يكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد لوكاس هيرنانديز الذي انتقل للفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو وبنيامين بافارد الذي انتقل للفريق من شتوتجارت الألماني مقابل 35 مليون يورو.