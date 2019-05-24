إكسبرس: اكتشافات جديدة تزيل الغموض حول الهرم الأكبر

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن علماء الآثار اكتشفوا مؤخرًا أداة قديمة كانت تُستخدم في بناء الهرم الأكبر ودفنت في مقبرة في محيط الهرم.



وتابعت الصحيفة، أن الفيلم الوثائقي "الهرم الأكبر في مصر.. الدليل الجديد"، مازال يكشف العديد من أسرار بناء الهرم الأكبر، وقد تستمر الاكتشافات في كشف الصورة كاملة.



وأضافت أن حملة التنقيب الأخيرة كشفت المزيد عن سر بناء هذا الصرح العظيم، وفهم كيف عاشت هذه الحضارة لأكثر من 2500 عام.



وأشارت إلى أن الأداة الصغيرة التي عثر عليها يعتقد أنها كطانت تستخدم في تشكيل الكتل الحجرية، ووجد أنها كانت محفوظة بشكل جيد للغاية، وكانت عباة عن قطع نحاسية مفككة، وتشبه الخنجر إلى حد كبير.

وأوضحت أن معدن النحاس كان غالي جدًا في هذه الفترة من الزمن، والأداة غير كاملة، حيث تم العثور على السلاح كامل، ولكن الجزء الآخر مازال مفقود.



