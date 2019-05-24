تسيبراس: الانتخابات الأوروبية قد تعجل بأخرى مبكرة في اليونان

صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لقناة "إي آر تي" اليوم الجمعة، بأن انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في البلاد بعد غد الأحد، قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة في اليونان.



وأشار تسيبراس إلى أن الناخبين لن يصوتوا يوم الأحد لاختيار ممثلين في البرلمان الأوروبي فحسب، بل هم أيضا يشيرون إلى الكيفية التي يريدون أن يتم بها حكم بلادهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وقال "تسيبراس" إنه إذا أظهر الناخبون انعدام الثقة في حكومته، فربما "يتيح ذلك" إمكانية التعجيل بإجراء الانتخابات اليونانية قبل موعدها المعتاد في أكتوبر.



ويتم إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في اليونان بالتزامن مع الانتخابات المحلية، لذلك ينظر إلى يوم الأحد باعتباره مؤشرا مهما قبل الانتخابات العامة.



وتولى تسيبراس مهام منصبه أوائل عام 2015 وفاز بولايته الحالية عقب انتخابات مبكرة جرت في وقت لاحق من نفس العام.