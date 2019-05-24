أمين عام الصحفيين العرب: ندعم اجتماع الاتحاد الدولي بتونس

أكد خالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، أن الاتحاد يواصل جهوده لخدمة قضايا الصحافة العربية والدفاع عن حريتها، رغم كل المصاعب التي تمر بها المنطقة العربية، منوهًا بالتطورات المتلاحقة في السودان وليبيا والجزائر.



وقال "ميري" في كلمته باجتماع الأمانة العامة للاتحاد بمقره بوسط القاهرة، إن الصحافة تواجه مخاطر متعددة، مشددا على أهمية تفعيل قرارات اجتماع الاجتماع الأخير للأمانة العامة في دمشق، وسرعة بدء عمل لجنتي وضع خطة عمل الاتحاد وتوثيق حالات الشهداء والجرحى من الصحفيين.



وأضاف "ميري": "يُعقد اجتماعنا هذا قبل أيام من مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين فى تونس الشقيقة، وهى المرة الأولى التي ينعقد فيها الاجتماع في دولة عربية، وهو ما يستوجب منا تقديم كل دعم لضمان نجاح الاجتماع، بل وأن يصبح الاجتماع الأنجح في تاريخ الاتحاد الدولي للصحفيين، وأيضا ضرورة أن نخرج من اجتماعنا هذا صفا واحدا في انتخابات الاتحاد الدولي؛ ليحافظ العرب على مقاعدهم إن لم تزد".

