وزير الخارجية الإيراني يزور العراق غدًا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العراق، غدًا السبت في زيارة رسمية.



ووفقًا لوكالة «تنسيم» فإن ظريف يعتزم زيارة بغداد يوم غد السبت، مبينة إلى أنه سيبحث مع عدد من المسئولين العراقيين تطوات الأوضاع في البلدين والمنطقة.



وكان قد زار ظريف العراق مع بداية العام الجاري، في زيارة مفاجئة، تهدف إلى التمهيد لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، خلال هذه الفترة.



وتناولت المباحثات في حينها مع المسئولين العراقيين العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

