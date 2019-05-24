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الجمعة 24/مايو/2019 - 02:01 م

أسعار اللحوم اليوم.. والجاموسي بـ120 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
dostor.org/2641795

قال سعد زغلول، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسواق المجازر تشهد حالة من الركود، اليوم الجمعة.

وأضاف "زغلول"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الكندوز تراوحت ما بين 110 و130 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الضاني ما بين 130 و145 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسعار الجمال، فإن سعر الكيلو تراوح ما بين 100 و110 جنيهات، والجاموسي بنفس السعر.

من ناحية أخرى، تسعى وزارة التموين إلى توفير اللحوم البلدية "بقرى وجاموسي" كبير بقيمة 90 جنيها بالجمعيات الاستهلاكية، ولحوم بلدية (بقرى وجاموسي) صغير بقيمة 110 - 120 جنيها حسب القطعة، ولحوم بلدية (ضأن) بالعظم سعر الكيلو 110- 120 جنيها حسب القطعة.

كما توفر لحوم مستوردة سودانى مبردة بـ85 جنيها للكيلو، وأخرى برازيلى مجمدة بـ60 جنيها للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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