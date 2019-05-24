القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
تقارير ومتابعات
الجمعة 24/مايو/2019 - 02:00 م

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدًا بمعدل ١٠ درجات

الأرصاد: انخفاض الحرارة
إيمان ماهر
dostor.org/2641793

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد عن انخفاض درجة الحرارة تدريجيا على القاهرة وشمال البلاد، إذ انخفضت اليوم حوالي ١٠ درجات عن الأمس.

وأكد عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" على تحسن درجة الحرارة تدريجيا من اليوم وحتى غدا، وتنخفض بحوالي ١٠ درجات مئوية.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ شهر

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ أقل من شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ أكثر من شهرين

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد في باكستان إلى 17 قتيلًا ومصابًا

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

بعد توقف 8 سنوات.. عودة بينالي القاهرة بمشاركة 80 فنانًا من 50 دولة

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل تعديلات برلمانية جديدة على قانون التنظيمات النقابية

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

سعى برشلونة للفوز بالكأس يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

مدرب ألمانيا: انتقال ساني إلى بايرن ميونخ ليس تراجعًا بالنسبة له

صدام بين "الجبلاية" والفرق المهدده بالهبوط بسبب مؤجلات الدورى

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل تعديلات برلمانية جديدة على قانون التنظيمات النقابية

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

الرئيس نيوز

صحيفة إيطالية: القاهرة ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات

مصادر: "بريتش بتروليوم" تقترب من بيع حصتها في كبرى شركات النفط المصرية

بلومبيرج: الجنية المصري يحقق قصة نجاح هي الأفضل في العالم

«الإليزيه»: باريس مستعدة للتعامل مع رئيس الوزراء البريطاني المقبل

بعد الاستقالة.. «ميركل»: «احترم قرار ماي»

كشكول

الخشت يعلن إنشاء أول كلية مصرية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

حفل إفطار الوحدة الوطنية بجامعة عين شمس

ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة الوادي الجديد

الأعلي للجامعات يوافق علي إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس

غداً.. انتهاء تصحيح إجابات اللغة العربية للأول الثانوي الإلكترونية

الأمصار

انفجار داخل مسجد في باكستان وسقوط قتيلين

بي إن سبورت.. وقضية رشوة جديدة تفضح النظام القطري

رياضة ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

دموع تيريزا ماي تهزمها خلال خطاب الاستقالة "صور"

بعد انتقاد الجمهور.. بطلة مسلسل "ماذا لو" تبرر مشاهدها الجريئة "فيديو"

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎