الأرصاد: انخفاض الحرارة غدًا بمعدل ١٠ درجات

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد عن انخفاض درجة الحرارة تدريجيا على القاهرة وشمال البلاد، إذ انخفضت اليوم حوالي ١٠ درجات عن الأمس.



وأكد عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "الدستور" على تحسن درجة الحرارة تدريجيا من اليوم وحتى غدا، وتنخفض بحوالي ١٠ درجات مئوية.



كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.