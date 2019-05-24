آروتز شيفا: عهد ترامب شهد تحولات سياسية أمريكية تجاه إسرائيل

أكدت شبكة "القناة السابعة الإسرائيلية - آروتز شيفا"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير منهج السلام في منطقة الشرق الأوسط برفضه حل الدولتين.



وتابعت: أن ترامب عمل بعد توليه منصبه على إصلاح العلاقات مع إسرائيل، والتي تضررت بشدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.



وأشارت إلى أن عهد ترامب شهد تحولات في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، والبداية كانت مع نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.



وأوضحت أن ترامب لم يكشف بعد بنود صفقة القرن، إلا أن هناك تحفظات عربية كثيرة عليها، ولكن هذا التحسن لم يحدث تغيير ومازال ترامب يطالب بكبح جماح السيادة الإسرائيلية على الخط الأحضر.



وأشارت إلى أن ترامب يواجه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلفاءه العرب فيما يتعلق بمسألة حل الدولتين.

