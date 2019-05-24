بالصور.. سياح يتحدون أشعة الشمس في الأقصر

عشقهم للحضارة المصرية، وحرصهم على زيارة المعالم السياحية والآثرية بالأقصر دفع مجموعة من السائحين إلى استكمال برنامجهم السياحي الممتد على مدار عدة أيام بمحافظتي الأقصر وأسوان، علي الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الخروج خلال ساعات النهار.



يقول الطيب عبد الله مرشد سياحي بالأقصر، إن السائحين لديهم ولع بالحضارة المصرية القديمة، وبآثارها، وذلك فإنهم يحرصون علي القدوم للأقصر من شتي إنحاء العالم لزيارة معالم تلك الحضارة التي أبهرت العالم.



وأضاف إنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من الخروج تحت أشعة الشمس الحارقة، إلا إن مجموعة السائحين التي يرافقها خلال زيارتها للأقصر وأسوان، حرصوا علي استكمال برنامجهم السياحي بزيارة المعابد والمتاحف في المحافظتين، وتحمل درجات الحرارة من أجل الاستمتاع مشاهدة المزارات السياحية والمعالم الأثرية.



وأكد "عبد الله" أن السياحة المصرية استطاعت مُجددًا أن تعود إلى مكانتها السابقة على خارطة السياحة العالمية.



