روسيا والسلفادور توقعان اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وقع نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف وسفير السلفادور لدى روسيا، إيفرين أرنولدو بيرنال تشيفيز، على اتفاقية حكومية بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأشكاله المنظمة.



وقال سيرومولوتوف- في تصريح اليوم الجمعة، بهذا الخصوص، "أعتقد أن هذه الاتفاقية ستسهل تفاعل البلدين".



من جهته، قال السفير السلفادوري، إن الاتفاقية تعتبر أداة مهمة لمحاربة هذه الآفة المؤرقة للجميع.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسلفادور أُقيمت في يونيو عام 1992، ويُوجد نظام سفر بدون تأشيرة بين البلدين منذ عام 2009.



ويبدي الجانب السلفادوري اهتمامًا أيضا بتطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك تشجيع نشاط رجال الأعمال من البلدين.