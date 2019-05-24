وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي المشروعات المشتركة

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من البنك الدولي يضم كلا من: آشيش خانا - رئيس برنامج التنمية المستدامة الحالي وأوليفر بريدت - الرئيس القادم للبرنامج والذي سوف يتولى مهام وظيفته بالبنك الدولي في أغسطس المقبل، وفاطمة عجلان منسق البنك الدولي بالقاهرة.



حضر اللقاء الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار - مستشار وزارة الزراعة، والدكتورة جيهان المنوفي - رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة.



وقال الدكتور سعد موسى - المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن آشيش خانا استعرض السياسة العامة للبرنامج ومدى إمكانية الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي للقطاع الزراعي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوة على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة في قطاعي الأسماك والتمور.



وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع على الرغبة في التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة بشكل أفضل وكذا نظام التكويد، وذلك من خلال برنامج الدعم الفني المقدم من قبل البنك الدولي، لما لذلك من دور حيوي وفعال في خلق منظومة عمل متكاملة بين كل من وزارة الزراعة المصرية والبنك الدولي، واقترح الاستعانة بتطبيق تكنولوجي على أجهزة المحمول خاص بالمحتوى الزراعي المتعلق بسير منظومة العمل لكل الجهات المستفيدة من البنك الدولي، وذلك من أجل تسهيل المتابعة للمهام، ووضع رؤية أكثر وضوحا لسير العمل.



من ناحية أخرى أشادت د. منى محرز بالدور الذي يقدمه البنك الدولي، مستعرضة نواحي التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وما يمكن التعاون بشأنه مستقبلا للنهوض وزيادة الإنتاج.



في ختام القاء قدم وفد البنك الدولي الشكر لوزير الزراعة وقيادة الوزارة على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة، ورحب بالمدير الجديد لبرنامج التنمية المستدامة، متمنيا له مزيدا من التوفيق في تولي مهامه في مصر.