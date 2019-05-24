نادي طنطا: كل الصلاحيات للجهاز الفني لدعم الفريق بأفضل العناصر

أكد المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا، أن مجلس الإدارة أعطى للجهاز الفنى بقيادة الكابتن أيمن المزين جميع الصلاحيات؛ لتدعيم واختيار أفضل العناصر فى جميع المراكز التي يحتاجها الفريق.



وقال عريبى - فى تصريح اليوم - إنه تم توفير كافة الإمكانيات لتدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عال، مؤكدا أن فريق طنطا صعد للممتاز ليكون له مكانة كسابق عهده.



وأشار إلى أنه تم التعاقد رسميا مع 3 لاعبين من بينهم أحمد فهمي 29 عاما ظهير أيمن غزل المحلة، ومحمود صلاح صاحب 27 عاما وسط ملعب بلدية المحلة، وجون جميل وشهرته (جون مانجا) صاحب 27 عاما، مضيفا: أنه جار المفاوضات مع أكثر من لاعب على مستوى عال، من أجل تدعيم الفريق فى جميع المراكز التي يحتاجها الجهاز الفنى.



ووجه عريبي الشكر لكل لاعبي طنطا وأعضاء الجهاز الفني، مشددا على ضرورة أن يحقق الفريق مركزا متقدما في الدوري الممتاز الموسم المقبل بالشكل الذي يليق باسم وقيمة نادي طنطا كأقدم أندية المحافظة.