رحيل مدير الكرة بهامبورج بعد الفشل في العودة للدوري الألماني

أعلن رالف بيكر مدير الكرة بنادي هامبورج الألماني، رحيله عن منصبه اليوم الجمعة، عقب فشل الفريق في اقتناص بطاقة العودة إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليجا).



وتولى بيكر المنصب منذ هبوط هامبورج للدرجة الثانية في مايو الماضي، لكنه دفع ثمن تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الثانية، حيث أنهى الموسم في المركز الرابع ليفشل في العودة للبوندسليجا.



ومن المقرر أن يتولى يوناس بولدت القادم من نادي باير ليفركوزن منصب مدير الكرة في هامبورج خلفًا لبيكر.



ويبحث هامبورج أيضًا عن مدير فني جديد لخلافة هانيس فولف الذي أقيل من منصبه في وقت سابق.