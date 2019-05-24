الجيش اليمني يهاجم مواقع ميليشيا الحوثي في تعز

أحرز الجيش اليمني في محافظة تعز، اليوم الجمعة، تقدمًا إثر هجومه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية وكبدها خسائر كبيرة.



وأوضح مصدر عسكري - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن الجيش هاجم مواقع الميليشيا الانقلابية في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير، وحقق تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة.



وأشار المصدر إلى مقتل عدد من ميليشيا الحوثي وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر الميليشيا.

