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الجمعة 24/مايو/2019 - 12:42 م

بدء اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

بدء اجتماع الأمانة
الحسين عبيد
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بدأ منذ قليل اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد، لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميري الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المقدم من ناصر أبوبكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية.

كما تناقش الأمانة العامة للاتحاد خلال اجتماعها الاتفاق على نقاط معينة، خاصة بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.

شارك في الاجتماع، ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادي رئيس مجلس جمعية الصحفيين بالإمارات، وصادق الروزيقي نقيب الصحفيين السودانين، يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وعبدالله البقالي وعلي يوسف مقرر لجنة الحريات، وناجي البغوري نائب رئيس الاتحاد، وإلياس مراد الأمين المساعد للاتحاد.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار للأمانة العامة ولنقباء الصحفيين العرب المشاركين في الاجتماع.

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