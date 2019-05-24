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الجمعة 24/مايو/2019 - 12:42 م

الخارجية الأمريكية تفوت موعد تقديم تقرير عن تسلح إيران للكونجرس

الخارجية الأمريكية
منار أحمد
dostor.org/2641683

قال مساعد بالكونجرس الأمريكي إن وزارة الخارجية الأمريكية فشلت في الالتزام بموعد نهائي، أمس الخميس، لتقديم معلومات لثلاثة رؤساء لجان بالكونجرس يبحثون فيما إذا كان تقرير سنوي للحد من التسلح قد أزال تقييمات مسيئة بشأن إيران.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه، في رسالة بتاريخ 16 مايو، طلب الرؤساء الديمقراطيون في لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، تقديم إحاطة ووثائق لوزارة الخارجية في موعد لا يتجاوز أمس الخميس.

واستشهد خطاب الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، خلال الفترة الماضية، حول كيف أثار التقرير السنوي للإدارة إلى الكونجرس حول الامتثال العالمي لاتفاقيات تحديد الأسلحة الدولية نزاعًا مع وكالات الاستخبارات الأمريكية وبعض مسئولي وزارة الخارجية.

وقالت المصادر إن المسئولين المعارضين كانوا قلقين من أن الوثيقة مسيّسة وتشويه التقييمات ضد إيران في محاولة لوضع الأساس لتبرير العمل العسكري.

وقال مسئول أميركي مطلع على القضية، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرؤساء سيتم دعوتهم إلى إحاطة من وزارة الخارجية وغيرهم من الخبراء الحكوميين حول التقرير الخاص بـ"الالتزام والامتثال لاتفاقات والتزامات الحد من التسلح ونزع السلاح".

وأشار مساعد الكونجرس، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم تلقي مثل هذه الاتصالات، ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب التعليق.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية صارمة، وشحذوا في وقت سابق من هذا الشهر بعد تشديد ترامب العقوبات في محاولة للقضاء على صادرات النفط الإيرانية.

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