المترو: خط ساخن وخدمة "واتس آب" لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين

في إطار حرص الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، على تقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، حرصت الشركة على تلقي جميع شكاوى المواطنين من خلال رقم ساخن، وذلك لسرعة وصول الشكاوى وتلقيها بصورة سهلة وبسيطة.



وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الرقم الساخن الذي خصصته الشركة هو "16048"، موضحًا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم تلقي جميع الشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطنون.



وأضاف "عبدالهادى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك خدمة "واتس آب" للخدمات السريعة على رقم 01021778887، ورقم آخر 01221116048، حرصًا من الشركة على تقديم جميع المقترحات لدراستها.