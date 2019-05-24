لأول مرة في آسيا.. تايوان تشهد زواج مثليين رسميًا

شهدت تايوان اليوم الجمعة، زواج مثليين رسميًا للمرة الأولى في آسيا، وهو ما أشاد به نشطاء باعتبار أنه يمثل ثورة اجتماعية في المنطقة.



وأقر برلمان تايوان في الأسبوع الماضي، مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، رغم أن هذا الإجراء قد يعرقل مسعى الرئيسة تساي إينج وين للترشح لولاية جديدة في العام المقبل.



ووفقًا لبيانات الحكومة، عقد أكثر من 360 من الأزواج المثليين زواجهم اليوم الجمعة، بعد أعوام من الجدل المحموم بشأن المساواة في الزواج وهي القضية التي أثارت انقسامات في تايوان.



واصطف 20 زوجًا أمام مكتب تسجيل عقود الزواج في وسط تايبه، حيث وضعت رايات بألوان قوس قزح التي ترمز إلى حراك المثليين على مستوى العالم إلى جوار وثائق تسجيل حكومية حملت نفس الألوان.



وهنأ الناشط تشي تشيا وي الأزواج الجدد، حيث مان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في تايوان قادت إلى حكم تاريخي بالسماح بزواج المثليين في عام 2017.



وقال: "إنه حق نستحقه منذ وقت طويل... آمل أن يمتد أثر الديمقراطية وحقوق الإنسان في تايوان لبلدان أخرى في آسيا".



وقالت جماعات محافظة تعارض زواج المثليين، إن هذا القانون لا يحترم إرادة الشعب.



ووصفت السفارة الأمريكية في تايوان سعي الجزيرة نحو المساواة بأنه، "رحلة ملهمة ومثال يحتذى به للعالم بأسره".



ولا تعترف هونج كونج ولا الصين بزواج المثليين، وتعتبر الصين تايوان إقليمًا منشقًا وتقول إنها يمكن أن تلجأ للقوة لإعادته إلى سيطرتها إذا اقتضى الأمر.