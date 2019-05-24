سقوط عصابة يتزعمها حارس عقار لسرقة المساكن في التجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكیل عصابي يتزعمه حارس عقار تخصص في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس.



أكدت معلومات وتحریات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قیام 3 عاطلین وحارس عقار، بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب التسلق.



عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة منھم حال استقلالھم سیارة ملاكى "مستأجرة" قیادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم 2 نصل معدنى "كتر".



وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ 28 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاقھم باقى المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجھزة كھربائیة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.