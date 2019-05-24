عامل خردة وراء سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد مصنور مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين، وتبين أن عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة.



تلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدین، بلاغا من صاحب شركة للاستیراد وتورید معدات النظافة باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالي 100 ألف جنیه من داخلھا، ولم یتھم أحدا.



توصلت التحریات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، سبق اتھامه في 15 قضیة آخرھا قضیة "سرقة مسكن" والمطلوب التنفیذ علیه في حكمین حبس جزئي "شروع في سرقة" بالحبس سنة وشھر، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام "عتلة حدیدیة"، وبإرشاده تم ضبط (800،98 جنیه) من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة



وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التي باشرت التحقیقات.