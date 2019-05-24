فوكس نيوز: إيران تبني معبرًا على الحدود السورية العراقية

كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية، عن معبر جديد تقوم إيران ببنائه على الحدود السورية العراقية يسمح لها بتهريب الأسلحة.



فيما نشرت القناة الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، صورًا جديدة، لمعبر تقوم إيران ببنائه على الحدود السورية والعراقية، مما سيفتح طريقًا بريًا مطمئنًا من إيران إلى لبنان، وفقًا لمصادر المخابرات الغربية.



ووفقًا لخبراء ما زال المعبر الحدودي الحالي مغلقًا، وقد بذل الإيرانيون الكثير من الجهد والموارد لبناء المعبر الجديد.



وقال محللون: إن إيران بذلت جهودًا كبيرة في بناء المعبر الجديد، وسيمكّن المعبر الحدودي إيران من الحفاظ على وصولها إلى الأراضي في سوريا وبيروت والبحر الأبيض المتوسط.



ذكرت مصادر إقليمية وغربية أن الإيرانيين يخططون لاستخدام هذا الطريق الجديد لعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة والنفط، لتجنب العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق دون إشراف سوري أو عراقي، سيكون لإيران وحلفائها ميزة غير مسبوقة في نقل ما يريدون، كما يقول الخبراء.

