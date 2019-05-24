منْ يشتري تيجان العائلة المالكة؟

في الأسبوع الماضي، تم بيع تاجين في جنيف أحدهما تاج من الألماس، منسوب إلى فابيرجي حوالي عام 1903، بمبلغ 432.683 دولار أمريكي، من مجموعة صاحبة السمو الإمبراطوري والملكي سيسيلي، ولي العهد الألماني وولي عهد بروسيا، دوقة مكلنبورج شفيرين، التي توفيت عام 1954 وزوجة فيلهلم، ولي عهد ألمانيا.



تقول دانييلا ماسيتي، رئيسة مؤسسة سوثبي للمجوهرات في أوروبا، "هناك اهتمام متجدد بين جامعي المجوهرات اليوم، قبل عقود قليلة تم شراء التيجان في مزاد علني وغالبًا ما يتم تفكيكها - وكانت قيمتها أكبر من الألماس المكون لها أكثر من الجواهر نفسها".



تضيف: المزيد من الناس مهتمون بالتصميم والحرفية، وبطبيعة الحال التيجان المرموقة غالبا ما تكون أفضل النماذج الفريدة، لأنها مصنوعة لأفراد من الأسر المالكة أو من المرجح أن تكون الأمثلة الاستثنائية مثيرة للاهتمام لهواة الجمع أو المؤسسات التى يعتبرونها أعمالًا فنية "، وفي الكثير من الأحيان لا يرتديها من يبحث عنها ويحتفظ بها.



وتوضح دانييلا في حديثها لموقع "town and countrymag"، الخاص بنشر تفاصيل العائلة المالكة، "لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من آسيا والشرق الأوسط، حيث الاهتمام بالأزياء والتيجان، وخاصة في حفلات الزفاف، حيث إن مجوهرات الزفاف تقود سوق التيار الحديث".



في السنوات الخمس الماضية، باعت Sotheby's العديد من التيجان، بما في ذلك واحدة من عائلة بوربون بارما في العام الماضي والتي حققت 975.000 دولار. تم وضع الألماس الموجود في ذلك التاج في الأصل في لوحة من وسام القديس إسبرايت تشارلز العاشر، ملك فرنسا.



ويقول راسل زيلنتز، العامل في مجال المجوهرات في نيويورك: "نبيع غالبًا التيجان التي يمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من المجوهرات، مثل الأساور والقلادات".





