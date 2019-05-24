القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
لايف ستايل
الجمعة 24/مايو/2019 - 12:27 م

منْ يشتري تيجان العائلة المالكة؟

منْ يشتري تيجان العائلة
مارسيل نظمي
dostor.org/2641676

في الأسبوع الماضي، تم بيع تاجين في جنيف أحدهما تاج من الألماس، منسوب إلى فابيرجي حوالي عام 1903، بمبلغ 432.683 دولار أمريكي، من مجموعة صاحبة السمو الإمبراطوري والملكي سيسيلي، ولي العهد الألماني وولي عهد بروسيا، دوقة مكلنبورج شفيرين، التي توفيت عام 1954 وزوجة فيلهلم، ولي عهد ألمانيا.

تقول دانييلا ماسيتي، رئيسة مؤسسة سوثبي للمجوهرات في أوروبا، "هناك اهتمام متجدد بين جامعي المجوهرات اليوم، قبل عقود قليلة تم شراء التيجان في مزاد علني وغالبًا ما يتم تفكيكها - وكانت قيمتها أكبر من الألماس المكون لها أكثر من الجواهر نفسها".

تضيف: المزيد من الناس مهتمون بالتصميم والحرفية، وبطبيعة الحال التيجان المرموقة غالبا ما تكون أفضل النماذج الفريدة، لأنها مصنوعة لأفراد من الأسر المالكة أو من المرجح أن تكون الأمثلة الاستثنائية مثيرة للاهتمام لهواة الجمع أو المؤسسات التى يعتبرونها أعمالًا فنية "، وفي الكثير من الأحيان لا يرتديها من يبحث عنها ويحتفظ بها.

وتوضح دانييلا في حديثها لموقع "town and countrymag"، الخاص بنشر تفاصيل العائلة المالكة، "لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من آسيا والشرق الأوسط، حيث الاهتمام بالأزياء والتيجان، وخاصة في حفلات الزفاف، حيث إن مجوهرات الزفاف تقود سوق التيار الحديث".

في السنوات الخمس الماضية، باعت Sotheby's العديد من التيجان، بما في ذلك واحدة من عائلة بوربون بارما في العام الماضي والتي حققت 975.000 دولار. تم وضع الألماس الموجود في ذلك التاج في الأصل في لوحة من وسام القديس إسبرايت تشارلز العاشر، ملك فرنسا.

ويقول راسل زيلنتز، العامل في مجال المجوهرات في نيويورك: "نبيع غالبًا التيجان التي يمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من المجوهرات، مثل الأساور والقلادات".


منْ يشتري تيجان العائلة المالكة؟
منْ يشتري تيجان العائلة المالكة؟
منْ يشتري تيجان العائلة المالكة؟
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ملكات جمال العرب: الشهرة تبدأ من مصر.. ونستعد للسينما

منذ شهر

وحى ع الاستيدج.. من أين يأتى مصممو الأزياء بأفكارهم؟

منذ أكثر من شهرين

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

منذ أكثر من شهرين

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان

منذ 3 شهر

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

منذ 3 شهر

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

الآن

وزيرة التخطيط: تنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا في الصعيد كمرحلة أولى

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

ترامب: هواوى شىء خطير جدًا "أمنيًا" و"عسكريًا"

تقارير: ريال مدريد يريد حكيم زياش

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

نادي طنطا: كل الصلاحيات للجهاز الفني لدعم الفريق بأفضل العناصر

رحيل مدير الكرة بهامبورج بعد الفشل في العودة للدوري الألماني

جماهير أرسنال تطالب بنقل نهائى الدورى الأوروبى إلى ويمبلى

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

"حتى الواحدة صباحا".. أماكن وموعد استلام تذاكر مباريات كأس الأمم

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

الرئيس نيوز

2.8 مليار جنيه مكاسب البورصة بنهاية الأسبوع

صورة أكتوبر.. "رشاش بورسعيد" وساعة يد وتفاصيل أخرى

الدولار يتراجع 14 قرشا في أسبوع.. وخبراء: استمرار تثبيت الفائدة يضمن عدم العودة للزيادة

تراجع حاد لأسعار الفائدة على أذون الخزانة

نشاط الرئيس فى أسبوع.. إطلاق تميمة أمم إفريقيا.. وتكريم السفير الصينى

كشكول

"السيسي" يشارك في احتفالية التعليم العالي بـ "عيد العلم" أغسطس المقبل

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحلوان

للأمهات.. احرصي على منح طفلك المياه في هذا الجو الحار

في دعوى قضائية.. أستاذ بتربية حلوان يطالب بوقف اختبارات التابلت

اليوم.. بدء تصحيح إجابات الدبلوم الزراعي بالكنترولات الفنية

الأمصار

الدولار يتراجع بسبب "بيانات ضعيفة"

بكين ترد على "الأكاذيب الأمريكية" بشأن هواوي

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بدلًا من جريزمان

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

بعد استقالتها يونيو المقبل.. من المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة: أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة

نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

مسئولة برتغالية تؤكد أهمية تطعيم جميع المقيمين في البلاد

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

علاج جديد لمكافحة الكوليسترول لدى مرضى الأزمة القلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎