تقرير دولي: أسعار الغاز بمصر "الأرخص" في العالم

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الماليزي، أن "دويتشه بنك" أصدر مؤخرًا تقريره السنوي لرسم خرائط أسعار الغاز العالمية، والذي يكشف تفاصيل أسعار الغاز في مختلف البلدان.



وأكد التقرير، أن أسعار الغاز في هونج كونج تعد الأعلى، حيث تصل إلى أكثر من 2 دولار للمتر الواحد، بينما لدى القاهرة ودبي والرياض أرخص أسعار الغاز في العالم.



وأشار التقرير، إلى أن تكلفة ركوب المواصلات العامة أو الخاصة في هونج كونج مرتفعة للغاية، ما يدفع المواطنين للتفكير كثيرًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.



وأوضح، أن هونج كونج تفرض أعلى أسعار للغاز في العالم، حيث تصل تكلفتها لأكثر من ضعف نظيرتها في نيويورك، وارتفعت بنسبة 7% خلال العام الماضي.



وتابع أنه من ضمن المدن الأخرى التي تشهد أسعار غاز مرتفعة للغاية كل من أوسلو وهلسنكي وميلانو، بينما تعتمد مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات على أرخص أسعار للغاز.



وأضاف أن مصر كان لديها أقل أسعار للغاز في الماضي قبل الارتفاعات الأخيرة، حيث كانت تصل إلى 39 سنتا للمتر الواحد.