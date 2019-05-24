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الجمعة 24/مايو/2019 - 12:19 م

البحرية تنقذ 290 مهاجرًا في البحر شرق طرابلس

البحرية تنقذ 290
وكالات
dostor.org/2641674

تمكنت قوات البحرية الليبية من إنقاذ 290 مهاجرًا غير نظاميين قبالة سواحل شرق العاصمة طرابلس في عمليتين منفصلتين أمس الخميس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم.

وقال العميد قاسم في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الجمعة، إن دورية حرس السواحل أنقذت 87 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي شبه غارق قبالة بلدية القره بولي على بعد 50 كلم شرق العاصمة طرابلس.

ومن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 6 نساء وطفل واحد، تم إنزالهم جميعا في قاعدة طرابلس البحرية.

وفي عملية منفصلة ثانية، تمكنت دورية حرس السواحل من إنقاذ 203 مهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة ساحل مدينة زليتن 140 كلم شرق طرابلس، بحسب بيان المتحدث العسكري.

ونوه إلى أن المهاجرين من أفريقيا وآسيا، وجميعهم رجال باستثناء امرأة واحدة.

وتم إنزالهم في نقطة الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس، وسلموا لاحقًا إلى مركز إيواء سوق الخميس.

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