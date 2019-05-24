قيادات عمالية: نرحب بتعديلات قانون التنظيمات النقابية لكنها غير كافية

رحبت القيادات النقابية العمالية، بالتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على القانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ولكنهم يرونها غير كافية لمعالجة مشاكل القانون، وأوجه العوار التي ينطوي عليها، مطالبين باستكمال التعديلات المطلوبة، والتزام وزارة القوى العاملة وكافة الجهات الحكومية بالقانون، وعلى الأخص نصوصه الإيجابية التي تكفل للعمال المصريين حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، وتكفل لهذه المنظمات شخصيتها الاعتبارية وتمتعها باستقلالها.



ويؤكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، سواء اللجان النقابية، أو النقابات العامة، أو الاتحادات العامة، يظل حتى بعد هذا التعديل، حال إقراره وصدوره من البرلمان، مبالغًا فيه وتعجيزيًا، على الأخص ونحن نتحدث عن عضوية اختيارية ومنظمات يؤسسها العمال بأنفسهم بعد انقطاع طويل لم يعرف فيه العمال سوى التنظيم النقابي الحكومي بعضويته الأوتوماتيكية شبه الإجبارية.



وأوضح كمال، أنه على الرغم من أنهم من الناحية المنهجية يرفضون اشتراط القانون حدًا أدنى من العضوية لتكوين المنظمات النقابية تمشيًا مع مبادئ الحرية النقابية والحق في التنظيم، إلا أنه حال تمسك الحكومة باشتراط أعداد معينة، فيطالبون بتخفيض الحد الأدنى من العضوية اللازم لتكوين المنظمات النقابية ليكون عشرين عاملًا للجنة النقابية، وعشرة آلاف عاملًا للنقابة العامة، ومائة ألف للاتحاد النقابي العمالي.



ومن جانبه أكد طلال شكر القيادي العمالي، أن التعديلات على القانون لم تزل غير كافية للوفاء بتعهدات الحكومة ووعودها السابقة التي قطعتها على نفسها في حوارها مع منظمة العمل الدولية، ففضلًا عن تعديل المادتين 11، 12 من القانون، كان ينبغي أيضًا على الأقل تعديل المادتين 21، 54 وأحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون.



وأضاف، أنه لا يمكن اعتبار تلك التعديلات تقدمًا في شأن تمتع العمال المصريين بالحريات النقابية بسبب الممارسات العملية التي عاشوها طيلة العام السابق، متسائلا، ما فائدة تخفيض الحد الأدنى اللازم من العضوية لتشكيل المنظمات النقابية، إذا كانت النقابات التي تستوفي شروط الأعداد المنصوص عليها لم تستطع توفيق أوضاعها، ولم تتمكن من استكمال تأسيسها؟! وما الفائدة إذا كانت اللجان النقابية التي استكملت شرط العضوية الحالي قبل التعديل بضم أكثر من مائة وخمسين عضوًا معطلة إجراءات تأسيسها، ومديريات القوى العاملة تمتنع عن تمكينها من إيداع أوراقها على سند من القول بأنها لم تتلق تعليمات بتسجيل اللجان النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي؟! وما الفائدة إذا كانت اللجان النقابية التي استطاعت إيداع أوراقها بشق الأنفس لم تحصل على الخطابات اللازمة للنشر في جريدة الوقائع المصرية، وفتح الحساب البنكي، وتمثيل أعضائها؟!.



وتسائل أيضا، ما الفائدة إذا كانت هناك نقابتان عامتان تستوفيان شروط العضوية الحالية دون التعديل المتقرح، ورغم ذلك لم تستطع إحداهما توفيق أوضاعها ولم تستطع الأخرى إيداع أوراق تأسيسها؟! وما الفائدة من تعديل القانون، إذا كان القانون بحالته الراهنة ينص على حق النقابات في وضع لوائحها بأنفسها دون تدخل من أي طرف، بينما تقوم وزارة القوى العاملة بإكراه النقابات على الأخذ باللوائح النموذجية التي وضعتها، وتتمسك بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه هذه اللوائح؟! وما الفائدة من تعديل القانون، إذا كانت النصوص الإيجابية فيه بحالته الراهنة معطلة، إذا كانت اللجان النقابية لا تتمتع بشخصيتها الاعتبارية، وإذا كان حق العمال في تأسيس نقاباتهم بإرادتهم الحرة موقوفًا على تعليمات وزارية لا تأتي أبدًا، وإذا كان حق الجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها بحرية، وفي سحب الثقة منهم مستلب لصالح الجهة الإدارية، وإذا كانت حرية المنظمات النقابية في البقاء منفردة تتم مصادرتها بالضغوط التي تمارسها مختلف الأطراف على هذه المنظمات؛ للانضمام قسرًا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي"!؟.



ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017، حيث تضمن المشروع تعديل كل المادتين 11، 12 من القانون.



ووفقًا لهذا المشروع تنص المادة 11 على أنه "يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملًا منضمًا لها.



وللعاملين في المنشآت التي لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملًا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".



كما يعدل نص المادة 12 لينص على أنه "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.



ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل".