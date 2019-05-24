ماكرون يدعو إلى "توضيح سريع" لملف بريكست بعد استقالة تيريزا ماي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، استعدادها الكامل للتعامل مع رئيس الوزراء البريطاني المقبل، عقب إعلان رئيسة الوزارة البريطانية تيريزا ماي استقالتها.



ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى ضرورة "توضيح سريع" لملف بريكست بعد استقالة ماي، وفقًا لسكاي نيوز الإخبارية.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت استقالتها من رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست.



وأضافت: "لقد كان شرف حياتي أن أتولى رئاسة الوزراء وأن أكون ثاني امرأة في هذا المنصب.. أنا أقوم بذلك الآن بدون سوء نية، لكن بالكثير من الامتنان بفضل الفرصة التي منحت لي لأخدم البلاد التي أحب".



وكان حكومة ماي تحاول بكل قوة الحصول على تصويت البرلمان قبل موعد بدء إجازة الصيفية في 20 يوليو، مما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية ذلك الشهر.

