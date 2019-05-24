نيوزويك: مستقبل الطاقة في "شرق المتوسط" وعلى واشنطن حمايتها

أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن التحولات التكتونية جارية في الشرق الأوسط، ويشكل بعضها تهديدات للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بينما يقدم آخرون آفاقًا جديدة للاستقرار والازدهار.



وتابعت: أنه يتعين على واشنطن الآن تطوير استراتجيتها الإقليمية لمعالجة هذه التحديات واستغلال الفرص، وكان الدافع الرئيسي للتغيير في المنطقة هو الموقف الاستراتيجي العدواني لتركيا، والتي كانت دائمًا حليف موثوق فيه، ولكن مصالح البلدين تتباعد بشكل كبير.



وتابعت: أنه في ظل الموقف العدواني التركي، هناك تطورات إيجابية ملحوظة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتميز المنطقة الآن باكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي تقوم مصر واليونان وقبرص بتطويرها، وفي النهاية ستقلل هذه الاكتشافات من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.



وأضافت، أن التهديد التركي قد يجبر هذه الدول على إعادة التنظيم السريع لصفوفها لمواجهة التهديدات التركية، خصوصًا اليونان التي أصبحت حصن جديد للناتو في منطقة الشرق، كما أنها تعمق التعاون الإقليمي مع قبرص ومصر.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تدعم تطور الجغرافيا السياسية في المنطقة، ولكن يجب أن يتبع ذلك المزيد من الجهود المتضافرة بقيادة الولايات المتحدة للرد على بقوة على تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما في ذلك تقليص الوجود العسكري الأمريكي في تركيا واستبدالها باليونان.



وأضافت، أن مستقبل الطاقة الآن ليس في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي كما كانت في البداية ولكن في منطقة شرق المتوسط، ويجب على صانعي السياسية الأمريكية توجيه اهتمام أكبر لهذه النقطة الساخنة وتخفيف حدة الصراع وتعزيز التعاون.

