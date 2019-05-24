الأيرلنديون والتشيكيون يصوتون في انتخابات البرلمان الأوروبي

انطلقت اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في كل من جمهوريتي أيرلندا والتشيك؛ لاختيار نواب البلدين للبرلمان الأوروبي للدور التشريعي 2019- 2024، حسبما أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



ويصوت المواطنون في جمهورية أيرلندا، وسط أجواء من القلق بسبب تعثر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والخشية من عودة الحدود الفعلية بينها وبين جارتها الشمالية، التي ستبقى جزءا من بريطانيا، أما في جمهورية التشيك فتظهر الاستطلاعات تقدم الحركة الشعبوية (آي إن أو)، التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي أندريج بابيس.



وكانت عمليات الاقتراع قد جرت، أمس الخميس، في كل من بريطانيا وهولندا، ومن المقرر أن تجري، غدا السبت، في مالطا وسلوفاكيا، بينما سيدلي مواطنو بقية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بأصواتهم، يوم الأحد المقبل.