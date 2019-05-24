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الجمعة 24/مايو/2019 - 12:09 م

روسيا تعلن ضبط ورش سرية لتصنيع الأسلحة في موسكو والقرم

روسيا تعلن ضبط ورش
أ ش أ
dostor.org/2641668

صادر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أسلحة نارية من ورش سرية لتصنيع الأسلحة في موسكو والقرم وأقاليم روسية أخرى.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "إنه نتيجة لعمليات التحري والتحقيق تمت مصادرة 74 قطعة من الأسلحة النارية محلية وأجنبية الصنع، منها رشاشان خفيفان و3 بندقيات آلية و57 مسدسًا عاديًا و10 بنادق و6 قنابل يدوية و12.5 كيلوجرام من المتفجرات".

وأضاف البيان أن الأمن صادر أيضًا حوالي 100 جزء رئيسي من أسلحة مختلفة، وأكثر من 5.5 ألف طلقة من عيارات مختلفة، وأكثر من عشرة آلاف مكون لتصنيعها، مشيرا إلى أن الجهاز قام بهذه العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، وجارٍ بحث فتح قضايا جنائية بخصوص ما تمت مصادرته من أسلحة نارية.

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