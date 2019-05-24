الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكًا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 15 انتهاكا آخر.



وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب وحماة واللاذقية، مضيفا أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية، بإجمالي وزن 2.165 طن على سكان قرية دير زينون بمحافظة اللاذقية.



وأوضح البيان أنه بشكل عام تم تنفيذ 2122 عملية إنسانية بوزن إجمالي بلغ 3390 طن، مشيرًا إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث لا يزال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزًا.