16.90 جنيه متوسط سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، وفق تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل نحو 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.93 جنيه للشراء
17.05 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.90 جنيه للشراء
17 جنيها للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.88 جنيه للشراء
16.98 جنيه للبيع