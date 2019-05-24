16.90 جنيه متوسط سعر الدولار اليوم

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

محافظة أسوان من ضمن المحافظات، التى سجلت أعلى درجات فى ارتفاع الحرارة، اليوم الخميس، وعلى الرغم من تحذيرات الأرصاد بتوخى الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس، إلا أن هناك بعض المهن الشاقة التى تعانى من ...